Forbes назвал самых дорогих российских художников

Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг самых дорогих российских художников современности.
За основу эксперты взяли данные по продажам на ярмарке современного искусства Cosmoscow-2017, а также с аукционов, состоявшихся в последние пару лет. Первое место в списке занял Валерий Кошляков. Объем продаж его произведений равняется 147 тысячам евро. Второе занял Владимир Потапов с показателем 117 тысяч евро. Закрывает тройку лидеров Виталий Пушницкий с доходом от картин в 100 тысяч евро.
"Цены на работы многих современных российских художников, обладающих широкой известностью, ниже общемировых. Объем продаж Cosmoscow отражает готовность отечественных коллекционеров изменить эту ситуацию", — отметила основательница ярмарки Маргарита Пушкина.
Также в рейтинг вошли Семен Мотолянец, Кирилл Челушкин, Анна Желудь, Григорий Орехов, Айдан Салахова, Ростан Тавасиев, Даша Кудинова, Вадим Фишкин и другие.
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