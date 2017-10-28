Глава Сбербанка Герман Греф на Международной конференции "Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы" рассказал, при каких обстоятельствах он может уйти со своего поста, пишет РИА Новости.
"Сказать честно, я все больше и больше не понимаю, чем я занимаюсь. Наступит момент, когда я пойму, наконец, и я думаю, что это будет момент, когда нужно будет уйти сразу же", — отметил Грефа .
Первого декабря этого года будет 10 лет, как Греф занимается Сбербанком.
Германа Грефа акционеры Сбербанка переизбирали на пост председателя правления три раза. Срок его полномочий на этом посту истекает в конце 2019 года.
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