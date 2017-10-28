Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал предложение телеведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади, пишет RT.
По мнению Зюганова, накануне 100-летия Октябрьской революции выступать с такими заявлениями — провокация.
"Трагично для страны, когда появляются Ксении и им подобные, которые не уважают волю великой страны", — сказал он.
Зюганов напомнил, что Собчак далеко не первый человек, предложивший избавиться от тела Ленина. По его мнению, поддерживающие эту инициативу люди не уважают своих предков.
"К несчастью, появляются малограмотные люди, которые вносят предложение в канун великого праздника. Кроме безобразия и хамства я в этом ничего не вижу. Они не уважают ни свою страну, ни своих предков. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — "страна генетического отребья", то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади. Но кто туда полезет с грязными руками и в нетрезвом виде, мы их оттуда погоним", — подчеркнул Зюганов.
Комментарии