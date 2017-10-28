Фото: orientalreview.org
Власти Крыма назвали идею телеведущей Ксении Собчак о проведении повторного референдума бессмысленной.
Ранее объявившая о своем намерении баллотироваться на пост президента РФ Собчак высказала мнение о том, что Крым является украинской территорией, где необходимо еще раз провести референдум.
Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал телеведущую неискушенным и неподготовленным политиком, не до конца знакомым с новейшей историей страны, которую намеревается возглавить, а также усомнился в ее патриотизме.
Мурадов напомнил, что в бюллетене на референдуме крымчане отвечали на два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".
"Какая еще может быть альтернативная точка зрения? Незнание вопроса не добавляет очков никакому кандидату", — заявил вице-премьер, подчеркнув также, что в любой стране мира политик, который намерен участвовать в президентских выборах, должен быть истинным патриотом и защищать национальные интересы.
"Если становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат в президенты какой-то другой страны", — добавил Мурадов, слова которого приводит "РИА Новости".
Попыткой обратить на себя внимание и заработать дешевый политический капитал назвал предложение Собчак вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.
"Все должны понять, что крымчане сделали свой окончательный выбор и он не изменится, сколько референдумов ни проводи", — подчеркнул он.
Комментарии
Нынешние власти Крыма успешно встроились в российскую вертикаль власти, проводить референдум им сейчас не с руки. А вдруг...