Фото: theins.ru
Глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского.
"Приказываю отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича, присужденной решением диссертационного совета Д 212.341.02 по результатам защиты диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 — "Отечественная история" на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII вв.", — говорится в приказе на сайте ведомства.
В научной ценности диссертации Мединского впервые публично усомнился участник сообщества "Диссернет" филолог Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Заявление о лишении ученой степени также подписали доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский.
В начале октября экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. В свою очередь, президиум ВАК 20 октября рекомендовал не лишать Мединского ученой степени. Позже совет по науке при Минобрнауки заявил, что решение президиума ВАК "немотивированно" и вызывает "глубокую озабоченность", и призвал его отменить. Однако, согласно процедуре, приказ министерства закрепит окончательное решение в данном вопросе.
Глава Минобразования Ольга Васильева заявляла, что в работе министра нет плагиата, добавив, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на нее.
Комментарии
Ванька-филолог,участник сообщество диссернет обиделся.
Обиделись и ещё двое ...Как сказала бы юлька латынина с эха мацы:это плевок в лицо всем троим.