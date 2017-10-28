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Бийчанин оставил любовные послания девушке на дорожных знаках

, ИА "Амител"
Мужчина рассказал на знаках о любви к своей половинке

Фото: youtube.com

Житель Бийска, который поздравил подругу с днем рождения, подняв грузовик на пятый этаж дома, вновь отличился. На этот раз парень рассказал о своей любви к девушке на дорожных знаках.

Об этом сообщает "Алтайская правда".

Любовные послания развешены на всем протяжении улицы Социалистической. Например: "Лена, я был не прав", "Helena, i love you", "Нам же направится одно и то же", "Я разлюблю тебя, когда исчезнет слово. Я разлюблю тебя, когда исчезнут города. Я разлюблю тебя, уже походу никогда".

Таким образом, бийчанин пытается растопить сердце возлюбленной. В чем провинился молодой человек, неизвестно. Пока девушка непреклонна. Но Александр обещает, что это не последний его романтический жест. Как сообщают "Наши новости", он будет бороться до последнего.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.10.2017 09:40
- гость -

Эксгибиционист какой-то.

0  0
28.10.2017 09:42
Гость

Он чё, заклеил дорожные знаки?

0  0
28.10.2017 09:55
Пионер

Хорошие звездюли ногами за заклейку знаков добавят ума в юную пылкую голову.

0  0
28.10.2017 09:56
- гость -

Эксгибиционист какой-то.-------------- Не просто Dебил.

0  0
28.10.2017 10:05
- гость -

Видать вдул другой Лене по неосторожности

0  0
28.10.2017 10:17
Дядя Вова

28.10.2017 09:42
Гость
Та нет. Это он свои присабачил. Он же на ГАЗели работает! Если тачку на этаШ поднял, то "знаки любви" развесить (че объявления расклеить) - как два пальца об асфальт.

0  0
28.10.2017 10:35
- гость -

Стране нужны герои
А п.... рожает дураков

0  0
28.10.2017 10:40
медведь-шатун

Наукоград что Вы хотите...

0  0
28.10.2017 10:54
- гость -

зря он летать свою газель пытался, получается
бабы - зло

0  0
28.10.2017 10:55
- гость -

Может пора проверится?

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