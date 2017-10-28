Фото: youtube.com
Житель Бийска, который поздравил подругу с днем рождения, подняв грузовик на пятый этаж дома, вновь отличился. На этот раз парень рассказал о своей любви к девушке на дорожных знаках.
Об этом сообщает "Алтайская правда".
Любовные послания развешены на всем протяжении улицы Социалистической. Например: "Лена, я был не прав", "Helena, i love you", "Нам же направится одно и то же", "Я разлюблю тебя, когда исчезнет слово. Я разлюблю тебя, когда исчезнут города. Я разлюблю тебя, уже походу никогда".
Таким образом, бийчанин пытается растопить сердце возлюбленной. В чем провинился молодой человек, неизвестно. Пока девушка непреклонна. Но Александр обещает, что это не последний его романтический жест. Как сообщают "Наши новости", он будет бороться до последнего.
Комментарии
Эксгибиционист какой-то.
Он чё, заклеил дорожные знаки?
Хорошие звездюли ногами за заклейку знаков добавят ума в юную пылкую голову.
Эксгибиционист какой-то.-------------- Не просто Dебил.
Видать вдул другой Лене по неосторожности
28.10.2017 09:42
Гость
Та нет. Это он свои присабачил. Он же на ГАЗели работает! Если тачку на этаШ поднял, то "знаки любви" развесить (че объявления расклеить) - как два пальца об асфальт.
Стране нужны герои
А п.... рожает дураков
Наукоград что Вы хотите...
зря он летать свою газель пытался, получается
бабы - зло
Может пора проверится?