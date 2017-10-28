Фото: cessum.ru
Кассовые сборы фильма "Матильда" за первые два дня после премьеры составили 69 млн рублей.
Такие цифры озвучил режиссер картины Алексей Учитель, отметив, что доходы фильма могли бы быть выше, если бы в рекламной кампании активнее участвовало телевидение.
"В первый уикенд те, кто хотел сходить, посмотрит. Но есть еще та часть аудитории "за сорок", которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой, это раз, и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное", — рассказал Учитель, слова которого приводит телеканал "360".
По оценке режиссера, телевизионная реклама добавила бы к полученным 69 млн еще порядка 30 млн рублей. Бюджет фильма составил примерно $15 млн.
Как ранее сообщал портал iz.ru, по итогам первого дня проката фильм "Матильда" собрал около 39 млн рублей. Напомним, нашумевшая картина Алексея Учителя вышла в широкий прокат на российских экранах 26 октября.
Комментарии
только в барнауле не смотрят, ибо во всём разочарованы
До полутора миллиарда вложенных на его производство народных денег фильм ещё показывать и показывать.
Молодец развел лохов, единственное сожаление его что мог больше развести с ещё большей рекламой. Рассуждений на тему что фильм хорош и посмотрев придут ещё рассказав другим тут нет.
28.10.2017 09:58
0меГ
>>Учитель отметил, что доходы могли быть выше, если бы рекламу больше показывали по ТВ
А её (рекламы) и так было чуть меньше, чем до... (ну ты понЕл).