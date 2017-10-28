Суббота, 28 Октябрь, 11:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,08
€ 67,53
-1°
Обь
110см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Осенние каникулы-2017Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Фильм "Матильда" за два дня проката собрал 69 миллионов рублей

, ИА "Амител"
Учитель отметил, что доходы могли быть выше, если бы рекламу больше показывали по ТВ

Фото: cessum.ru

Кассовые сборы фильма "Матильда" за первые два дня после премьеры составили 69 млн рублей.

Такие цифры озвучил режиссер картины Алексей Учитель, отметив, что доходы фильма могли бы быть выше, если бы в рекламной кампании активнее участвовало телевидение.

"В первый уикенд те, кто хотел сходить, посмотрит. Но есть еще та часть аудитории "за сорок", которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой, это раз, и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное", — рассказал Учитель, слова которого приводит телеканал "360".

По оценке режиссера, телевизионная реклама добавила бы к полученным 69 млн еще порядка 30 млн рублей. Бюджет фильма составил примерно $15 млн.

Как ранее сообщал портал iz.ru, по итогам первого дня проката фильм "Матильда" собрал около 39 млн рублей. Напомним, нашумевшая картина Алексея Учителя вышла в широкий прокат на российских экранах 26 октября. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

28.10.2017 10:16
- гость -

только в барнауле не смотрят, ибо во всём разочарованы

0  0
28.10.2017 10:31
- гость -

До полутора миллиарда вложенных на его производство народных денег фильм ещё показывать и показывать.

0  0
28.10.2017 10:53
- гость -

Молодец развел лохов, единственное сожаление его что мог больше развести с ещё большей рекламой. Рассуждений на тему что фильм хорош и посмотрев придут ещё рассказав другим тут нет.

0  0
28.10.2017 11:02
Дядя Вова

28.10.2017 09:58
0меГ
>>Учитель отметил, что доходы могли быть выше, если бы рекламу больше показывали по ТВ
А её (рекламы) и так было чуть меньше, чем до... (ну ты понЕл).

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:57
Неизвестные напали на офис микрозаймов в Новосибирске 0
10:37
Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди 0
09:58
Фильм "Матильда" за два дня проката собрал 69 миллионов рублей 4
09:28
Бийчанин оставил любовные послания девушке на дорожных знаках 10
09:06
Единый алгоритм поиска пропавших детей разрабатывают в России 2
08:57
Минобрнауки отказалось лишать Мединского ученой степени 10
08:45
Осужденные наркополицейские раскрыли гостайну, пытаясь оправдаться 13
08:29
Предложение Собчак о новом референдуме прокомментировали в Крыму 2
08:04
Алтайские строители предложили доработать новую редакцию закона о дольщиках 0
07:24
Машино-место как квартира: почему в Барнауле непопулярны подземные паркинги 24
07:03
Коттедж с бассейном и кинотеатром продают в Барнауле за 20 млн рублей 2
06:44
"Красотка": актриса Джулия Робертс отмечает 50-летний юбилей 0
06:23
Шквалистый ветер и гололед ждут жителей Алтайского края 28 октября 1
06:01
"Зеленый щит" почти в 54 тысячи га может появиться вокруг Барнаула 4
03:01
Зюганов ответил Собчак на предложение убрать тело Ленина с Красной площади 24
02:01
Греф рассказал, когда уйдет из Сбербанка: "наступит момент, когда я пойму" 2
01:24
Forbes назвал самых дорогих российских художников 1
00:46
Власти Крыма ответили на предложение Собчак провести новый референдум 5
23:42
Минобороны опубликовало видео испытаний "ядерной триады" 0
23:21
Собчак своим первым указом намерена убрать Ленина из Мавзолея 9
23:11
Блогер Соколовский принял вызов Милонова на баттл 0
22:45
Пьяный священник сбил велосипедистку в Ивановской области 3
22:33
Следком проверяет данные о фельдшерах, сломавших пенсионерке руки 1
22:11
Шнуров купил квартиру пенсионерке, жившей 30 лет в конюшне 12
21:44
Полпред Путина назвал возможную причину падения вертолета Ми-8 с учеными 1
21:28
Россиянам с неснятой судимостью могут запретить возить пассажиров 0
21:14
Депутат Шеин раскритиковал отказ от индексации ряда важных выплат 0
20:44
Собчак пообещала отказаться от проведения агитации в Крыму 0
20:28
14-летняя российская модель загадочно умерла в Китае 0
20:05
Воспитательница детского сада в Омске заставляла ребенка мыть унитазы 1
19:48
Россияне за три минуты раскупили новинку iPhone X 0
19:26
Продовольственные ярмарки пройдут в трех районах Барнаула 28 октября 0
19:08
Коротко о главном: дело Данилы Ченцова, полигон ТБО в Барнауле и Новый год
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 октября
18:46
Алтайская облепиха заинтересовала европейских ученых 1
18:27
Жителя Алтая приговорили к обязательным работам за мат в адрес полицейского 2
18:06
Два ведущих вуза Алтайского края подписали договор о сотрудничестве 0
17:50
Новый лес высадили на площади 3,9 тыс. га в Алтайском крае 1
17:33
Несладкая история: мужчина совершил пять ограблений с помощью "Сникерса" 0
17:21
Девушка со шрамом на лбу пропала без вести на Алтае 0
17:14
Провожаем октябрь: куда в Барнауле сходить и как провести время на выходных 0
17:05
Более половины жителей России уже стали обладателями спиннеров 2
16:55
Суд вынес приговор бийским педагогам за смерть Данилы Ченцова в лагере 4
16:37
Подробности наезда автомобиля на двоих детей в Барнауле сообщили в ГИБДД 0
16:23
Если придет беда: пожарные не могут протиснуться сквозь машины барнаульцев 10
16:12
Маленький Аладдин родился в алтайском селе Смоленское 4
16:04
Госдума приняла закон об индексации алиментов 0
15:49
Лабораторию по созданию бомб обнаружили в квартире под Москвой 2
15:34
Можно ли по новому закону снимать на камеру сотрудника ГИБДД? 9
15:23
Президент Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях 33
15:12
Комедию с Гошей Куценко и Еленой Бирюковой отсняли в алтайском казино 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.