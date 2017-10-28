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Вечером 27 октября на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска неизвестные напали на офис микрозаймов.
Инцидент произошёл около 21:30 недалеко от остановки "Кинотеатр "Рассвет"".
"Сейчас уточняем информацию. Нападение было, сейчас на месте работают сотрудники полиции в полном составе, следственно-оперативная группа и уголовный розыск. Пока пытаемся узнать сумму ущерба и есть ли он. Отрабатываются все версии по подозреваемым. Сотрудники полиции пытаются раскрыть по горячим следам", — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе ведомства не смогли уточнить, задержаны ли нападавшие.
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