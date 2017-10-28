Фото: wordpress.com
Власти Испании решили отстранить от должностей главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Об этом заявил в пятницу председатель правительства Испании Мариано Рахой по итогам заседания Совета министров.
"Я распустил парламент Каталонии, и 21 декабря пройдут выборы в автономном сообществе", — отметил премьер. Он также объявил об "отстранении от должностей главы Каталонии", его заместителя Ориола Жункераса и членов регионального правительства, а также директора региональной полиции (Mossos d'Esquadra).
"Речь идет не о приостановлении самоуправления, а о возвращении к нормальной жизни", — подчеркнул глава кабинета министров. По его словам, нужно "срочно вернуть голос всем жителям Каталонии, чтобы они могли определить свое будущее, и никто не может совершать незаконные поступки от их имени". "Очевидно, что правовое государство обладает инструментами, чтобы защитить законность и гарантировать права всех испанцев", — добавил Рахой.
Комментарии
"Независимость - это право, которое всегда завоевывается. Встать и гордо заявить - даже не полдела. Выдержать всё остальное - это задача. Пока из всех последних "независимостей" относительно положительно по результатам всё прошло у Косово, причем там были три составляющие успеха - вооруженная борьба, слабость и предательство центральной власти Югославии и внешняя поддержка. Во всех остальных случаях нехватка хотя бы одного компонента приводила к неочевидному результату, который продолжает оспариваться и не признаваться. Абхазия, Южная Осетия, Крым, ДНР, ЛНР, Исламское государство, Курдистан, теперь вот Каталония. По сути своей это совершенно равнозначные субъекты с точки зрения их конечных целей, разве что Крым немедленно распорядился своей независимостью иначе, добровольно сдав ее под управление России." (с)