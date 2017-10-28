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Спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США и якобы связях предвыборной кампании Дональда Трампа с Москвой Роберт Мюллер сделал первые обвинения против одного или нескольких неназванных фигурантов, детали могут обнародовать в начале следующей недели, передает телеканал CNN.
Телеканал сообщает, что обвинения уже выдвинули, но детали еще не известны. Министерство юстиции США может опубликовать их уже в начале следующей недели.
"Мы не знаем, против кого, а также обвинения какого рода", — заявил ведущий телеканала, отметив, что о подробностях сообщат в понедельник или в предстоящие выходные. Также неизвестно, против какого числа лиц были выдвинуты обвинения.
Комментаторы телеканала подчеркнули, что обвинения могут иметь отношение к финансовым преступлениям, раскрытым в ходе расследования Мюллера, но не касаться непосредственно "сговора" штаба Трампа с Россией.
Среди фигурантов расследования находятся зять и сын президента США, а также Пол Манафорт, руководивший предвыборной кампанией Трампа.
Расследование якобы "вмешательства Москвы в американские выборы", а также вменяемые Трампу "связи с Россией" расследуются в ФБР и в Конгрессе. Спецпрокурором по "российскому делу" назначили бывшего руководителя ФБР Роберта Мюллера. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". При этом "связи Трампа с Москвой" опровергаются и в самом Белом Доме.
Комментарии
Избирательная кампания по выборам Путина в президенты начнется в декабре, а уже все уши прожужжали и все мозги вы..несли. Если так дальше продолжаться будет, хрен кто на этот спектакль пойдет, кроме жуликов, воров и их подневольных.
28.10.2017 13:16
Pat Riot
Вот американцы точно прожужжали уже всем и со своими секретами тоже, которые все заранее знают.
30 октября обещаны первые аресты по этому делу. Там вам - не тут ,нам !
Зря вова полез туда. Очередная бесполезная трата денег, а пользы стране и россиянам никакой. Бездарь и троишник.