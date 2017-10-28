Фото: worket.net
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на ошибку, которая возникает при прослушивании музыки. По их словам, при попытке включить музыкальный трек на экране появляется сообщение о том, что аудиозапись доступна только платным подписчикам.
Как пишет TJ, в уведомлении также говорится, что пользователи, купившие подписку, получат доступ к "расширенному каталогу музыки". Отмечается, что раньше проблем с прослушиванием данной композиции не было.
Как удалось выяснить, ошибка возникает, если создать на стене пост, прикрепить к нему аудиозапись и видео, а затем попытаться включить прикрепленный трек.
Сотрудники "ВКонтакте" пообещали исправить "тревожную" ошибку, отмечает издание.
"Некоторые песни становятся доступны обладателям подписки на несколько дней раньше официального релиза по решению правообладателей и артиста — это общая практика для всех музыкальных сервисов. Баг может возникать при публикации аудиозаписей", — прокомментировали ситуацию в соцсети.
Стоит отметить, что первые жалобы на ошибку появились еще в середине октября.
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