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Команда Red Bull отказалась от россиянина Даниила Квята

, ИА "Амител"
Сезон будут заканчивать пилоты Пьер Гасли и Брендон Хартли

Фото: правозащита38.рф

Команда "Формулы-1" Red Bull отказалась от российского пилота Даниила Квята. Об этом сообщил советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко, слова которого в субботу, 28 октября, приводит Auto Motor und Sport.

"Мы расстались с ним. Недостаточно проводить одну хорошую гонку за сезон", — сказал Марко.

Сезон будут заканчивать пилоты Пьер Гасли и Брендон Хартли. В 2018 году Квят также не сможет рассчитывать на место в составе Toro Rosso — дочерней команды Red Bull, за которую он выступал с 2016 года.

В сентябре Квята отстранили от участия в гонках за Toro Rosso, однако после ухода Карлоса Сайнса в Renault руководство команды решило его вернуть. Последней гонкой россиянина стал Гран-при США, состоявшийся с 20 по 22 октября. Он выступил в паре с Хартли и занял десятое место. После этого Марко заявил, что пилот не вернется в состав команды до конца сезона, отметив, что на него не рассчитывают в долгосрочной перспективе. Самого Квята после окончания заезда выгнали с автодрома, не дав попрощаться с напарниками.

Квят вошел в программу поддержки молодых пилотов Red Bull в 2010 году. Контракт российского пилота рассчитан еще на два года. До конца нынешнего сезона "Формулы-1" остаются три этапа: Гран-при Мексики (27-29 октября), Гран-при Бразилии (10-12 ноября) и Гран-при Абу-Даби (24-26 ноября). 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.10.2017 14:36
- гость -

А нам куда его теперь ?
В Алтай-баскет? или Динамо-Барнаул ???

0  0
28.10.2017 15:01
- гость -

Амбициозный, рискует, но всё во вред. Ожидаемо. Жаль.

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