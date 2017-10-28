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"Современного Робинзона Крузо" из РФ нашли на необитаемом острове в Европе

, ИА "Амител"
Мужчина провел на небольшом кусочке земли два дня

Фото: youtube.com

В Швеции в эти дни развернулась настоящая спасательная операция, причиной которой стало исчезновение россиянина. Он два дня провёл на небольшом кусочке земли у берегов этой страны. Потерялся горе-путешественник в ночь на среду, а нашли его вечером пятницы, 27 октября. Об этом сообщает телеканал SVT.

Мужчина купил небольшую парусную лодку в Швеции и решил доплыть на ней до Стокгольма, который находился примерно в 100 километрах от пункта отправления. В среду тревогу подняли родственники путешественника, когда не смогли выйти с ним на связь.

После двух дней поисков спасатели обнаружили обломки лодки и личные вещи россиянина у одного из островков. Однако его самого там не было. Поиски продолжились и вскоре он был обнаружен неподалёку. Мужчина выложил из мха надпись Help ("Помогите").

Оказалось, что мужчина после крушения вплавь добрался до ближайшего островка, преодолев по холодной воде около трёх километров. После обнаружения его сразу доставили в больницу, однако помощь не понадобилась.

— Это невероятно. Мы были очень удивлены, что всё прошло хорошо. Это похоже на современную историю Робинзона Крузо, — сказали в спасательной службе Швеции.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.10.2017 15:20
- гость -

Остров совсем маленький. Как он его с воды, с расстояния три километра рассмотрел?

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28.10.2017 16:12
- гость -

А в новостях сказали, что до Испании собирался плыть.

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