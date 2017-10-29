Алтайский строительный портал подсчитал себестоимость жилых домов, которые строят сегодня в Барнауле. Отмечается, что за основу были взяты объемы денежных средств, указанные девелоперами в проектных декларациях. Были проанализированы 50 новостроек Барнаула от известных в городе компаний.

Дом на миллиард

Самой дорогой оказалась жилая высотка по ул. Приречная, 2-а. застройщик — СК "Сибирия" — заложила на ее строительство 1 236 362 700 рублей.

Как отмечает портал, объект крупный и сложный. Полностью строится из кирпича, который является одним из самых дорогих стройматериалов. Кроме того, дом расположен в прибрежной зоне и часть территории, выделенной для строительства, является подсыпной. Также здесь запроектирован монолитный подземно-надземный паркинг. А на крыше паркинга запланировано обустройство двора и даже предусмотрены специальные велосипедные дорожки.

"В первую очередь, конечно, на данную стоимость влияет строительный объем. Поскольку этот дом 16-этажный и 5-секционный, он, естественно окажется в пять раз дороже одноподъездной высотки. В каждой секции – по два лифта: грузовой и пассажирский, то есть на весь дом 10 комплектов а сейчас стоит больших денег. Также, играет роль придомовое благоустройство, плюс – компания несет большие затраты на подземную парковку. Она здесь имеет площадь 8 тысяч кв. м.", — рассказал Андрей Баушенко, начальник производственно-технического отдела "Генподрядной организации № 1" (выполняет подрядные работы у СК "Сибирия").

На втором месте по стоимости оказалась еще одна кирпичная новостройка, расположенная по ул. Власихинская, 115. Застройщик – ООО "Жилищная инициатива" — выделил на нее 1 004 396 000 рублей. Объект начали возводить в конце 2015-го года, а сдадут к концу этого. Он состоит из 10-15 этажей, 4 блок-секций и 269 квартир. Жилые помещения сдаются в двух вариантах: под самоотделку и под ключ (за доплату). Также предусмотрены велосипедные дорожки и собственные волейбольная и гимнастическая площадки.

На третьем месте — еще также кирпичная высотка на ул. Власихинской, 103 от той же компании. На строительство этого дома затратят 966 874 660 рублей. Дом будет сдан в ноябре 2018-го. Новостройка включает в себя 16 этажей, 5 подъездов, 360 квартир. Здание имеет сложную конфигурацию, некоторые блок-секции оснащены сквозными проходами (парадный вход и выход во двор).

Самые дешевые дома

Самой "скромной" новостройкой в Барнауле будет жилой дом "Акварель" на ул. Профинтерна, 30-б от компании "Селф". На его возведение ушло 93 020 640 рублей. Объект состоит из 7 этажей (включая технический подвал), 1 подъезда, всего 47 квартир с высотой потолков 2,8 м и внутренними стенами из газобетона. Проект готовится к сдаче. Почти все квартиры уже раскуплены.

"В этом доме всего 6 жилых этажей, поэтому он и самый дешевый. На материалах и технологиях застройщик не экономил. Объект имеет простую прямоугольную форму, монолитный каркас с заполнением кирпичом, утеплением минераловатными плитами, штукатуркой и покраской", — пояснила менеджер отдела продаж ООО "Селф" Ирина Ильина.

Чуть дороже обошлась застройщику ИСК "Вектор" новостройка по ул. Песчаная, 19 — 100 000 000 рублей. Их хватило, чтобы возвести жилой дом в 1 подъезд, 10 этажей (в том числе 1 подземный) и 108 квартир с высотой потолков в 2,8 м. Здание имеет монолитный железобетонный каркас с заполнением газобетонными блоками, а это значительно удешевляет строительство. Коммерческий директор компании Андрей Удалов считает, что это нормальная стоимость для такого дома. "Мы не построили дом дешевле и сэкономили лишь на том, что ускорили сроки строительства. Избежали отделочных работ в минусовые температуры, произведя их в теплый сезон, что значительно сокращает затраты".

Справка: в стоимость строительства, которую компания закладывает в проект, входят расходы на строительные работы, материалы, оборудование, элементы благоустройства, инженерные сети и коммуникации. Сюда не включаются средства, затраченные на земельный участок. Отметим, смета корректируется в процессе реализации проекта. На нее могут повлиять инфляция, удорожание стройматериалов и монтажных работ и пр.