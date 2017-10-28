Фото: youtube.com
Ведущий и актер Иван Ургант в очередном выпуске своего вечернего шоу на Первом канале вновь предстал в образе Ксении Собчак, которая недавно объявила о намерении баллотироваться в президенты России. На этот раз Ургант спародировал интервью телеведущей журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.
В своей пародии Ургант отметил, что в интервью Собчак несколько раз заявляла, что она журналист и должна общаться с разными людьми. Ведущий в образе Собчак обвинил Дудя в сексизме и порассуждал о современной журналистике и политике.
В конце ролика ведущий заявил, что последние три года готовил большую кулебяку, которую собирается съесть один. "Я — Иван Ургант, кандидат "противень"", — заключил он.
Первую пародию Ургант снял на предвыборный ролик Собчак.
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