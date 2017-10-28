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Движение на трассе М-52 в ночь на 30 октября будет перекрыто из-за движения военных колонн, пишет "Катунь 24".
Движение для всех видов транспорта будет ограничено с 3.40 до 6.40 утра от поселка Сибирский до поворота на Косиху.
Госавтоинспекция Алтайского края просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к неудобствам, которые связанны с ограничением движения. Также водителей просят заранее выбирать маршруты для объезда или перенести поездку на другое время.
Комментарии
На войну поехали?
Что то напрягают меня эти покатушки ж*п*ногих вояк
Они после !945года все сражения проср*ли
Куда они сейчас то лыжи навострили ???