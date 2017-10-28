Фото: charge-up.ru
Пользователи российского Apple Store в течение трех минут разобрали предзаказы на новый смартфон iPhone X. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на наблюдения портала vc.ru.
Отмечается, что старт предзаказов состоялся в 10:10 по московскому времени в пятницу, 27 октября. В 10:13 для всех моделей появился статус "отправка: 2-3 недели", к 10:20 — "отправка: 4-5 недель".
Подчеркивается, что схожая ситуация наблюдается и в иных странах.
Издание напоминает, что в октябре появилась информация о том, что корпорация Apple выпустила рекордно мало iPhone X. Согласно информации источников, первая партия смартфонов, отправленная в ОАЭ и Нидерланды, насчитывала только 46,5 тысячи экземпляров. При этом, например, первая партия iPhone 8 составляла свыше 900 тысяч смартфонов.
Напомним, iPhone X, презентованный 12 сентября, получил новый дизайн и 5,8-дюймовый дисплей с минимальными рамками. Кроме этого, в нем отсутствует кнопка Home, а разблокировать гаджет можно с помощью сканера лица Face ID. Продажи устройства стартуют в РФ 3 ноября. Его цена начинается от 80 тысяч рублей за модель с 64 гигабайтами встроенной памяти.
Комментарии