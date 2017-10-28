Фото: realtai.ru
В середине сентября в Барнауле для пешеходов начал работу "Арбат". Так после реконструкции прозвали улицу Мало-Тобольскую. Отметим, что барнаульцы и гости города полюбили эту территорию за красоту, тишину и спокойствие. А после возникшего интереса к району активизировались собственники недвижимости на барнаульском "Арбате". На сайте "Недвижимость Алтай" появилось несколько предложений о покупке коммерческих объектов.
Так, за 12,8 миллиона рублей там предлагают купить торговое помещение на втором этаже двухэтажного здания с отдельным входом, которое расположено под номером 28. Площадь объекта составляет 217 квадратных метров. Помещение имеет витражное остекление во всю стену. По словам риэлтора, объект подойдет для любого вида деятельности: кафе, ресторан, магазин или представительство.
За 11 миллионов рублей можно стать обладателем помещения общепита площадью 232 квадратных метра. Риэлтор утверждает, что этот объект имеет большие перспективы развития. Все документы в порядке.
33 миллиона рублей стоит двухэтажное здание магазина площадью 1162 квадратных метра. Земельный участок – 2 300 квадратов. В здании есть своя котельная. Также подчеркивается, что объект можно перепрофилировать.
Также активизировались собственники недвижимости на соседней улице — Льва Толстого. Но эксперты считают, что найти покупателей на подобные объекты будет сложно.
По словам одного из них, раньше улица Мало-Тобольская и весь район Старого базара были заняты магазинами, которые специализировались на продаже строительных и хозяйственных материалов, мебели.
Там существовал сформированный годами поток клиентов, который спал почти до нуля после объявления о перепрофилировании и закрытии улицы почти на год. При этом новый — туристический поток — пока не возник. "Возможно, если после реконструкции заработает Центральный рынок, здесь вновь оживет торговля. Но пока интереса к этому району у бизнесменов нет", – цитирует портал руководителя АН "Ключ-Риэлт" Константина Никитеева.
Поэтому эксперт считает, что недвижимость, которая расположена в исторических объектах и старых зданиях, является рискованным вложением, которое может и не дать дивидендов.
Комментарии
могу сказать больше, ничего не продается, народ бежит с этой дыры
Так после реконструкции прозвали улицу Мало-Тобольскую.
кто прозвал?
Надо поздравить наши власти с успешным добиванием мелкого и среднего бизнеса.
"Но эксперты считают, что найти объекты на подобные объекты будет сложно."
Кто составлял фразу? ИИ?
Бассауэр,гони своих малограмотных писак!!!
кто прозвал?
Видимо, те же, кто целовали туфли на памятнике Ползунову