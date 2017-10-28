Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Барнауле днем в субботу, 28 октября. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что скорая столкнулась с легковым автомобилем на перекрестке улица Антона Петрова — Солнечная поляна. Обе машины получили серьезные повреждения, причем у скорой практически отвалилось переднее левое колесо.
На место прибыли полицейские, которые устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.
По словам барнаульцев на место ДТП приезжала вторая машина скорой помощи. Возможно, в нее положили пациента, находившегося в первом автомобиле. На месте аварии также побывали сотрудники МЧС.
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