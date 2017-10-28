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Небоевые потери ВСУ составили порядка 10 тысяч человек

, ИА "Амител"
В зоне военной операции небоевые потери составили 3 тысячи 700 человек

Фото: news.bigmir.net

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года свыше 10 тысяч солдат погибли и были ранены не из-за боевых действий в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что точное количество погибших составляет 10 тысяч 103 человека. Они служили в рядах ВСУ и других подразделениях, защищающих страну. Причиной их гибели стали безвозвратные и санитарные потери, то есть не боевые действия.

Матиос добавил, что в зоне военной операции небоевые потери составили 3,7 тысячи человек. По его мнению, причинами таких больших потерь являются нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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