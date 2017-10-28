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Жителей Алтайского края в воскресенье, 29 октября, ожидают осадки, минусовые температуры, установление снежного покрова. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, ночью на большей части территории региона пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, возможно установление временного снежного покрова и гололедица на дорогах. Температура составит от 3 градусов ниже нуля до +2. Днем в отдельных районах также пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами ожидаются гололедные явления и гололедица. Температура составит от +1 до +6 градусов с похолоданием в течение дня.
Ветер будет дуть юго-западный, 9-14 метров в секунду, с порывами до 19-24 метров.
В Барнауле в течение всех суток временами будет идти дождь и мокрый снег, возможны гололедные явления и гололедица на дорогах. При этом ночью в столице региона установится временный снежный покров, а температура воздуха составит около 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +2...+4 градусов с похолоданием в течение дня.
Ветер также задует юго-западный, 9-14 метров в секунду, а порывы достигнут 19 м/с.
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