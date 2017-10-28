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Девятерых моряков Великобритании, которые служили на атомной субмарине "Виджилэнт" (HMS Vigilant), уволили после обнаружения в их крови следов кокаина. Об этом пишет "Лента.ру" ссылаясь на Daily Mail.
Военных подозревают в организации вечеринок с наркотическими веществами во время того, как субмарина находилась с миссией у берегов Соединенных Штатов. Также сообщается, что одного из подводников уличили в занятии сексом с проституткой в бассейне.
Другого моряка ждет военный трибунал из-за того, что он без разрешения отлучился со службы ради встречи с девушкой. Еще два военнослужащих покинули службу на фоне скандала.
Издание отмечает, что в начале октября капитана подлодки отстранили от ее командования за роман с подчиненной. Женщину-офицера тоже уволили. По аналогичной причине в отставку отправились замкомандира и инженера.
Уточняется, что в результате от службы на "Виджилэнте" по ряду причин отстранили порядка 10% членов экипажа из 168. Это один из самых крупных скандалов в истории британских ВМС.
"Виджилэнт" — субмарина класса "Вэнгард" (Vanguard). Она является одной из четырех британских атомных подлодок, вооруженных баллистическими ядерными ракетами "Трайдент" (Trident).
Комментарии
Умеют отдыхать ребята !!!