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СМИ: британских моряков уволили после кутежа с наркотиками и проститутками

, ИА "Амител"
Военных подозревают в организации вечеринок, когда подлодка находилась у берегов США

Фото: wikimedia.org

Девятерых моряков Великобритании, которые служили на атомной субмарине "Виджилэнт" (HMS Vigilant), уволили после обнаружения в их крови следов кокаина. Об этом пишет "Лента.ру" ссылаясь на Daily Mail.

Военных подозревают в организации вечеринок с наркотическими веществами во время того, как субмарина находилась с миссией у берегов Соединенных Штатов. Также сообщается, что одного из подводников уличили в занятии сексом с проституткой в бассейне.

Другого моряка ждет военный трибунал из-за того, что он без разрешения отлучился со службы ради встречи с девушкой. Еще два военнослужащих покинули службу на фоне скандала.

Издание отмечает, что в начале октября капитана подлодки отстранили от ее командования за роман с подчиненной. Женщину-офицера тоже уволили. По аналогичной причине в отставку отправились замкомандира и инженера.

Уточняется, что в результате от службы на "Виджилэнте" по ряду причин отстранили порядка 10% членов экипажа из 168. Это один из самых крупных скандалов в истории британских ВМС.

"Виджилэнт" — субмарина класса "Вэнгард" (Vanguard). Она является одной из четырех британских атомных подлодок, вооруженных баллистическими ядерными ракетами "Трайдент" (Trident).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.10.2017 19:17
iOne

Умеют отдыхать ребята !!!

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