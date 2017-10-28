Фото: meshok.net
В Казани новые банкноты номиналом 200 рублей с изображением символов Севастополя продают за 300 рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito, пишет портал ProKazan.ru.
В объявлении, размещенном 20 октября, уточняется, что деньги продает магазин "Миро монет".
Напомним, новые банкноты в 200 и 2000 рублей представили в начале октября. Массовый ввод денег начнется в декабре, после завершения настройки кассового оборудования и банкоматов.
На лицевой стороне 200-рублевой купюры изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на другой — Херсонес Таврический. На банкноте 2000 рублей — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. Также отмечается, что на новых купюрах будет изображен герб РФ, а не символ Центробанка.
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