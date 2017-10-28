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Названа причина гибели 14-летней модели из России Влады Дзюбы в Китае. Об этом пишет Life со ссылкой на Mirror.
Издание отмечает, что девушка участвовала в 13-часовом азиатском показе мод в Шанхае с температурой. Спустя несколько минут она впала в кому и была госпитализирована. Два дня спустя девушка скончалась в медучреждении, не приходя в сознание.
Согласно результатам предварительной экспертизы, модель умерла от менингита, усугубившегося "полным истощением".
Подчеркивается, что у родителей юной модели нет денег на доставку ее тела на родину. В результате Влада будет кремирована, после чего ее прах привезут в РФ.
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