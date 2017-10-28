Фото: vk.com/barneos22
Житель Барнаула сообщил, что увидел на улице десятки выброшенных коробок с пряниками. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
По словам горожанина, на импровизированную свалку он наткнулся во время прогулки с собакой. Мужчина отметил, что она находится на улице Энтузиастов, напротив дома 34.
"Почему не отвезли на свалку? Кто за это отвечает?" — задается вопросами барнаулец.
В комментариях подписчики сообщества с юмором отметили, что, вероятно, пряники являются санкционными. Другие же в шутку заявили, что данный пост является рекламой пряников, которые можно подобрать "на халяву".
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