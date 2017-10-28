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СМИ: пьяный священник сбил велосипедистку в Ивановской области

, ИА "Амител"
Пострадавшую доставили с травмами в центральную районную больницу

Фото: lepszypoznan.pl

Пьяный священник за рулем машины Nissan Primera сбил женщину, которая ехала на велосипеде. Инцидент произошел в городе Шуе Ивановской области, пишет РИА "Новости", ссылаясь на местные СМИ.

Уточняется, что авария произошла в минувший четверг, 26 октября, в 20:50 по московскому времени на улице Свердлова. Иномарка сбила велосипедистку. Женщину с травмами головы госпитализировали в ЦРБ.

По данным местных СМИ, за рулем автомобиля находился один из священников Кинешемской епархии. При этом он был пьян. Стражи порядка составили на него несколько административных протоколов.

Агентству пока не удалось получить комментариев епархии по данному инциденту.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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