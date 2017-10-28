Фото: vladtime.ru
Машина такси сбила мужчину в Барнауле. Предположительно, пешеход скончался. Об этом порталу Amic.ru сообщил очевидец происшествия.
Уточняется, что ДТП произошло на улице Партизанской, рядом с переулком Ядринцева. "Таксист сбил мужчину, похоже, насмерть", — отметил собеседник.
По его словам, тело пешехода лежит на проезжей части. Рядом с ним стоит таксист.
На месте пока нет ни полицейских, ни кареты скорой помощи. Предположительно, ДТП произошло недавно.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.
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