Фото: performgroup.com
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин купил бездомному теплую одежду в городе Эдмонтон (Канада). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Instagram-аккаунт жены хоккеиста Анастасии Шубской.
Она выложила в профиле фрагмент переписки с мужем, где он написал, что купит бездомному шапку, свитер и теплую куртку. По словам Овечкина, ему стало жалко бездомного, поскольку на улице было холодно, а мужчина был без одежды. "Что ценю в муже", — сопроводила запись комментарием Шубская.
Агентство добавляет, что в ночь на воскресенье, 29 октября, "Вашингтон" на выезде проведет матч регулярного чемпионата против "Эдмонтона". В десяти матчах текущего сезона россиянин забросил 10 шайб и отдал две голевые передачи.
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