29 октября во всем мире отмечается День борьбы с инсультом. Это коварное заболевание является сегодня одной из основных причин смертности и инвалидности во всем мире. В том числе и в России. Дело в том, что на заболевание сосудов приходится более половины смертей, причем около пятой части из них настигает людей в самом расцвете сил. Что становится причиной инсульта? Как уберечься от этого недуга? Есть ли способы профилактики?

Накануне в студии радиостанции "Эхо Москвы" в Барнауле (69.11 УКВ) на программе "Тема дня" побывал Денис Карпов, заведующий неврологическим отделением КГБУЗ "Городская больница №5, г. Барнаул" с первичным неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук.

Ведущий: Денис Юрьевич, так чем же коварно заболевание под названием "инсульт"? Раньше в просторечии это заболевание называли "удар" или кровоизлияние в мозг. Денис Юрьевич, так что такое инсульт?

Денис Карпов: Инсульт – это заболевание, которое связано с нарушением мозгового кровообращения. У инсульта выделяется две формы. Есть ишемический инсульт. Это 85% всех случаев, когда происходит закупорка мозгового сосуда, перестает поступать кровь, и возникают неврологические нарушения. Более редкая форма – геморрагический инсульт, который как раз связан с разрывом мозгового сосуда, с внутричерепным кровоизлиянием, и протекает он тяжелее.

Вед.: В каком случае больше летальных исходов?

Д.К.: Умирает больше больных от геморрагического инсульта. Но ишемический инсульт, из-за того, что гораздо чаще встречается, является ведущей причиной инвалидизации. Инсульт на первом месте среди причин потери трудоспособности и нарушения самообслуживания.

Вед.: Скажите, действительно ли инсульт – удел не только пожилых, но и большое количество довольно молодых людей страдают от этого заболевания?

Д.К.: На самом деле есть такие особенности. И, хотя, средний возраст больных с инсультом составляет примерно 68 лет, и, конечно, преобладают люди пожилого возраста, тем не менее, около 10% всех заболевших – это люди сравнительно молодые, работоспособные. И причины, которые приводят к заболеванию в этом случае, несколько отличаются от тех, которые приводят к инсульту в пожилом возрасте.

Вед.: А каковы причины заболевания и в том, и в другом случае?

Д.К.: Это сердечно-сосудистые заболевания. И в первую очередь – гипертоническая болезнь. Около 40% россиян имеют артериальную гипертонию. И, к сожалению, не так много, как требуется, действительно, адекватно контролируют свое артериальное давление. И принимают в полном объеме необходимую терапию.

Вед.: Но ведь одни препараты помогают одному органу и в то же время разрушают другие органы. А потому чем меньше таблеток, тем должно быть лучше. Так каким образом можно предотвратить такое страшное заболевание, как инсульт? Читал, что нужно исключить жирную пищу, чтобы питание было сбалансированным, придерживаться здорового образа жизни и следить внимательно за своим весом. Ведь большинство гипертоников – люди, имеющие избыточный вес, так?

Д.К.: Определённая доля да.

Вед.: Так какие признаки говорят о том, что у человека, возможно, будет инсульт?

Д.К.: Есть неотложные симптомы, которые чаще всего сопровождают это заболевание. И обучение распознанию этих симптомов как самих пациентов из группы риска, так и их родственников — это важная составляющая при оказании первой помощи при инсульте. Три самых распространенных симптома формируют аббревиатуру FAST (в переводе с англ. face — лицо, arm — рука, speech- речь, time-время – прим.ред.), которая используется за рубежом и в нашей стране для экспресс-диагностики инсульта. Во-первых, это асимметрия лица: у пациента повисает носогубная складка, и когда его просят улыбнуться, отчетливо видна асимметрия улыбки. Во-вторых, слабость в руке. Для того, чтобы это выявить, пациента просят подержать навесу вытянутые руки: на пораженной стороне рука опускается вниз. И третье — это речь. Может заплетаться язык, пациент может путать слова, пациент может не понимать речь окружающих. Вот эти три симптома в совокупности встречаются, ну, наверное, у 98% больных инсультом. При появлении любого из этих симптомов, резко развившегося, первое, что необходимо сделать, как можно быстрее вызвать "скорую помощь". Ни в коем случае нельзя повторять ту ошибку, которую делают многие, когда обращаются в поликлинику и ждут прихода врача на дом. Дорогая каждая минута в этой ситуации. А там уже специалисты "скорой помощи" после осмотра определятся и, скорее всего, неотложно доставят пациента в специализированные учреждения, где есть отделение для больных с инсультом, одним из которых я как раз и руковожу в городе Барнауле.

Вед.: Если все эти признаки, о которых сейчас шла речь, присутствуют, если вызвали "скорую помощь"… Хорошо, что она сейчас пребывает достаточно быстро. но всякое бывает: пробки, заторы и так далее. Что нужно сделать родственнику, который видит что происходит. Есть какие-то неотложные меры? Что человек сам может сделать для того, чтобы предотвратить последствия этого заболевания?

Д.К.: Я бы посоветовал для того, чтобы не было аспирации (проникновение в дыхательные пути при вдохе различных инородных тел – прим. ред.), убедиться, что в этот момент у пациента нет во рту частиц пищи. Если они есть, их удалить. Далее приподнять головной конец. Идеально, если пациент лежит с поднятыми плечами примерно на 45 градусов. Может быть измерено артериальное давление. Однако, если его цифры не превышают, например, 200 для верхней цифры и 120 для нижней, то я не рекомендовал бы самим принимать какие-то препараты для снижения давления, потому что иногда, в первые часы после инсульта, повышенное артериальное давление играет защитную роль и может помогать для сохранения мозгового кровотока. Иногда у пациентов могут начаться судороги в момент заболевания. В этом случае надо убрать опасные острые режущие предметы, обеспечить безопасную среду для пациента.

Вед.: Находил на просторах интернета очень много информации о том, что если человека рядом с вами настиг инсульт, а неотложка до вас ещё не доехала, то просто надо, грубо говоря, пустить кровь. Мол, тогда кровь начинает уходить И тем самым снижается давление. Вообще, можно доверять тому, что пишут на эти темы в интернете?

Д.К.: Очень много в интернете недостоверной и откровенно лживой информации. И, зачастую, вместо того, чтобы помогать, информировать, она мешает. Потому что пациенты читают критику применяемых и доказанных эффективных и безопасных методов лечения, и это становится основанием для отказа принятия терапии, которая очень важна. То же самое можно сказать и кровопускании. На мой взгляд, вместо полезного эффекта, можно получить эффект обратный. Потому что организм человека в этот момент начинает воспринимать это как травму, как риск кровопотери, и склонность к образованию тромбов может даже увеличиваться. А как я уже сказал, в большинстве случаев инсульт имеет ишемический характер. связанны с тромбозом. Поэтому есть риск, что такая процедура может и ухудшить состояние пациента.

Вед.: Говорят, все болезни от нервов. Какую роль играет психическое состояние в появлении такого заболевания?

Д.К.: Стресс, безусловно, является провоцирующим фактором не только для инсульта, но и для многих других заболеваний. На самом деле, мы это наблюдаем. И по моим личным наблюдениям, ухудшение информационной обстановки в нашей стране, проявление негативной, агрессивной информации нередко приводит к повышению заболеваемости инсультом.

Вед.: В Барнауле инсультами больше стали болеть за годы вашей практики? Или идёт какое-то снижение?

Д.К.: В целом, насколько мне известно, происходит медленное постепенное снижение заболеваемости инсультом. Это, скорее всего, связано с улучшением лечения распространенных факторов риска гипертонической болезни. Во-вторых, это связано со снижением распространенности табакокурения в нашей стране. Но есть колебания в течение года. Есть месяцы с повышением заболеваемости, есть со снижением. Трудно сказать, с чем это связано. Но вот эти пики достаточно стабильны: например, в февраль традиционно месяц с наибольшей заболеваемостью инсультом.

Вед.: Возвращаясь к профилактике, опять же опираясь на информацию в интернете. Есть масса сообщений о всяческих лекарствах, которые якобы помогают в профилактике инсульта. Насколько это достоверно? Ведь очень много людей не хотят идти к врачу по разным причинам, возможно, имея негативный опыт и тому подобное. Можно ли купить в интернете какие-то таблетки, пропить их и защитить себя от болезни?

Д.К.: О профилактике инсульта нужно поговорить более детально. Есть общая профилактика, Она, действительно, касается модификации образа жизни. На первом месте – правильное питание. Как известно, вредны поваренная соль, животные жиры. В то же время, у населения отмечается слишком маленькое потребление клетчатки, овощей и фруктов и рыбы. Поэтому средиземноморская диета, которая основана на использовании злаковых, морепродуктов, орехов, овощей и фруктов, считается на сегодняшний день самой полезной, самой эффективной профилактикой не только инсульта, но и, например, онкологических заболеваний или возрастного слабоумия. Конечно, рекомендуется отказ от вредных привычек – отказ от табакокурения и ограничения употребления алкоголя. Сюда же относится и снижение массы тела. А кроме того, регулярные аэробные физические нагрузки. Рекомендуется хотя бы пять дней в неделю иметь хотя бы 40 минут энергичной физической нагрузки, которая снижает риск инсульта, снижает уровень артериального давления, холестерина, помогает снизить вес, а так же делает профилактику сахарного диабета. Существует и индивидуальная профилактика – это комплекс мероприятий, которые рекомендуются конкретному человеку в зависимости от наличия у него тех или иных факторов риска и сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек имеет артериальную гипертонию, то, конечно, помимо правильного питания и физических нагрузок, как правило, постоянный прием препаратов, нормализующих артериальное давление. При наличии сахарного диабета – лечение сахарного диабета. Если же повышенный уровень холестерина и высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, то снижение уровня холестерина. Существует огромное количество исследований и в мире, и в нашей стране, которые подтвердили, что каждый из таких подходов на 30-40% снижает риск возникновения инсульта в будущем.

Вед.: Например, в случае установления склонности к заболеваниям онкологией, пытаются установить, а болел ли кто-то из родственников онкологией. Есть ли такая причинно-следственная связь в случае с инсультом?

Д.К.: Если мы говорим о кровоизлиянии в мозге — геморрагическом инсульте, в первую очередь на 99% это связано с артериальной гипертонией с повышенным уровнем давления. В отличие от ишемического инсульта, к которому приводит, зачастую, совокупность нескольких заболеваний, основная причина гипертонической болезни именно это. А также существуют факторы риска для геморрагического инсульта о которых мы говорили ранее. Последние 15 лет ведутся значительные исследования по выявлению генетической природы инсульта. И выявлены некоторые моногенные заболевания, связанные с мутацией всего лишь одного гена, которые проявляются инсультом. Например, это синдром цадасил . Это заболевание, которое чаще проявляется в молодом, даже в детском возрасте. Выявлены так же несколько генов, наличие мутаций в которых также повышают риск инсульта. Тем не менее, в большинстве случаев, в процентах 90, наверное, напрямую инсульт не связан с наследственной предрасположенностью. Хотя, безусловно, у всех пациентов с инсультом, когда они поступают к нам, мы выясняем наличие семейного анамнеза. И в ряде случаев он имеется.

Вед.: Если человек знает, что у его родственника произошёл инсульт, должен ли он внимательно относиться к своему состоянию здоровья?

Д.К.: Безусловно эти люди должны особенно ответственно относиться к своему здоровью. Следить за уровнем давления, за уровнем холестерина, иметь физическую нагрузку и так далее. Людям старше 40 лет необходимо регулярно измерять артериальное давление, уровень глюкозы уровень холестерина. У нас, например, существуют центры медицинской профилактики, которые как раз выявляют эти факторы риска, дают первоначальные рекомендации по их коррекции.

Вед.: Перенесенный человеком инсульт, часто становится испытанием для всей семьи. Какие бы рекомендации вы дали родственникам такого больного?

Д.К.: Конечно, болезнь близкого — это большая нагрузка, большой стресс для родственников. Во многом это из-за того, что это сопровождается, во-первых, нарушением передвижения, а нередко и нарушением психических функций, памяти, речи, мышления и так далее. Именно связи с этим, например, у нас в составе мульти-дисциплинарной бригады в стационаре при лечении больных с ОНМК участвует и медицинский психолог, психотерапевт. Эти специалисты работают, во-первых, с самим пациентом, а во-вторых, с его родственниками. И работа с родственником включает несколько этапов. И один из этапов это принятие, осознание болезни близкого человека. Потому что первой реакцией родственников является реакция отрицания, они не могут поверить, что это случилось. Им кажется, что это может случиться хоть с кем, но только не с ними. На самом деле, они тяжело это переживают. Ну, и, собственно говоря, потом у них формируются уже такая продуктивная позиция, потому что, на самом деле, жизнь семьи может измениться. После выписки из стационара необходимо подумать о многих вопросах: о том, в какой кровати будет находиться пациент, кто будет находиться рядом, как избежать осложнения инсульта. И даже характер питания меняется. И, собственно говоря, пока пациент находится в больнице, мы обучаем родственников этой особенности ухода за пациентом в домашних условиях. Слава Богу, многие родственники конструктивно с самого начала подходят к этой ситуации, и мы видим благоприятный результат этого, когда даже очень тяжелые больные начинают хорошо восстанавливаться и потом снова обретают возможность ходить и даже себя обслуживать.

Вед.: Возможно ли стопроцентное восстановление, если все было сделано вовремя?

Д.К.: Мы в 2008 году на базе нашей пятой городской больницы первыми в Алтайском крае применили в то время самый эффективный и современный метод лечения. И на сегодняшний день при ишемическом инсульте — это системная тромболитическая терапия. В основе этого метода лежит внутривенное введение препарата, который вызывает быстрое растворение того тромба, который привел к закупорке мозгового сосуда. Это была эффективная процедура, которая нас тогда уже очень воодушевила. На сегодняшний день несколько десятков человек в каждом отделении в течение года получают эту эффективную процедуру. Но важным условием для проведения тромболитической терапии являются сроки. Мы должны уже начать введение этого препарата не позже, чем через четыре с половиной часа от момента начала заболевания. А перед этим нам необходимо еще время - около 40 минут — для того чтобы, провести анализы крови, компьютерную томографию головного мозга, расспросить и осмотреть пациента. Безусловно, существуют ограничения и противопоказания к этой процедуре, поэтому не так много людей ишемическим инсультом, как нам хотелось бы, получают это лечение. Это около 6% . Но, тем не менее, среди этих 6% очень велика доля тех, у кого уже на капельнице на момент введения препарата начинают исчезать нарушение движений в руке, в ноге, нарушения речи.

Еще раз повторюсь, очень важно при возникновении симптомов инсульта, как можно раньше попасть в больницу. Это даст больше шансов у него восстановиться на 100% . У человека могут исчезнуть все признаки инсульта, и даже при повторном проведении томографии можно будет не увидеть повреждение головного мозга.

Вел программу Сергей Зубчук.