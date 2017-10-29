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Саакашвили сообщил о подготовке его ареста и экстрадиции в Грузию

, ИА "Амител"
Экс-президент Грузии поблагодарил генпрокурора Луценко за оценку его работы

Фото: gs.fm

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в Киеве начали готовить документы для его ареста и экстрадиции в Грузию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-аккаунт политика.

По словам Саакашвили, процесс подготовки документов с целью ареста и экстрадиции за действия периода его президентства запустил генпрокурор Юрий Луценко.

"Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда", — отметил бывший грузинский лидер.

Агентство напоминает, что в начале сентября министерство юстиции Украины заявило, что получило от властей Грузии запрос об аресте и экстрадиции Саакашвили. В ведомстве отметили, что передадут документ в Генеральную прокуратуру страны.

Саакашвили был лишен гражданства Украины в конце июля - в Киеве заявили, что при получении паспорта он предоставил о себе недостоверные сведения. В начале сентября политик вернулся на Украину, при поддержке сторонников прорвавшись через пограничный кордон на польско-украинской границе. 

Экс-президент Грузии запрашивал на Украине статус беженца, однако получил отказ. Это позволяет Киеву депортировать Саакашвили.

Эксперты считают, что власти Украины не случайно выбрали время для обвинений в адрес экс-главы Грузии. Так Киев пытается "приструнить региональные элиты", которые в ряде областей негласно поддержали акции Саакашвили.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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