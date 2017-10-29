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Спасатели нашли тела погибших под завалами жилого дома в Рубцовске, кровля которого рухнула после взрыва газа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших двух человек", — цитирует агентство слова представителя ведомства.
Уточняется, что взрыв газа произошел в квартире одноэтажного жилого дома, расположенного в Гвардейском переулке, в ночь на воскресенье, 29 октября. В результате инцидента обрушилась часть кровли. От взрыва были полностью разрушены две квартиры.
Всего в доме было 11 квартир, спасатели эвакуировали девять человек. Сейчас они находятся у родных. Алтайские следователи СКР начали доследственную проверку по факту произошедшего.
Также в пресс-службе СУ СКР по региону уточнили, что хлопок газовоздушной смеси произошел около 23:45.
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Кстати, Правительство России запретило пожарным службам и МЧС закупать огнезащитную одежду иностранного производства. Гореть на работе нужно в отечественном.