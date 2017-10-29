Фото: kto-chto-gde.ru
Бийские полицейские задержали группу молодых местных жителей, которых подозревают в угоне автомобиля "Жигули". Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сообщается, что к полицейским обратились работники железной дороги, которые во время планового осмотра путей нашли на 137 километре трассы Барнаул — Бийск машину с признаками ДТП.
Прибывшие на место стражи порядка задержали троих молодых людей, которые находились рядом с автомобилем.
Полицейские установили, что найденная машина была угнана, а задержанные являются подозреваемыми.
Сейчас они уже сознались в угоне и написали явки с повинной. Машину поместили на спецстоянку. Расследование уголовного дела об угоне продолжается.
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