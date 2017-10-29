Фото: okuvshinnikov.ru
В Рубцовске спасатели развернули пункт временного размещения для жильцов дома, который обрушился после взрыва бытового газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Для владельцев пострадавшего жилья подготовлен пункт временного размещения", — цитирует агентство собеседника.
Отмечается, что сейчас ведется разбор обрушившихся конструкций. По данным агентства, дом не был газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах.
Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП. Следователи СКР по Алтайскому краю начали доследственную проверку.
Напомним, взрыв произошел в ночь на воскресенье, 29 октября. В результате этого в доме, расположенном в Гвардейском переулке, рухнула часть кровли. Под завалами были найдены тела двух человек.
Комментарии