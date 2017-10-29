Фото: tsn.ua
Массовые учения по эвакуации с отключением света прошли в Северной Кореи. Газета Daily Mail связывает их с "подготовкой к войне", пишет РИА Новости.
Уточняется, что учения проходили в течение недели, но северокорейская столица — Пхеньян — в них не принимала участие.
Также СМИ пишут, что эвакуация включала в себя отключение света по ночам с целью "не подсвечивать цель противника".
Агентство напоминает, что противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений Америки и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея боится американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.
При этом РФ и КНР предложили Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от учений в регионе, но в Вашингтоне данную инициативу проигнорировали.
Комментарии
"не подсвечивать цель противника"
Они что не знают, что у их противника GPS есть?
Я как россияннин теперь понимаю почему в Российских малых городах и селах нет света на улицах люди всегда на учениях грязи по колено идешь на ощупь . Спасибо за разъяснения .
Я тоже иногда шарю впотьмах,а она мне-чё ты боисся,никаких угроз,всё нормалёкк.
Из-за одного коротышки, с комплексом неполноценности, могут пострадать миллионы людей.
Могут и пострадать.А нехер приколупываться.
А какое ваше собачье дело,пиндосы?