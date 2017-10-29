Фото: instagram.com
Первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп опубликовала снимок Белого дома, который украсили в честь грядущего праздника Хэллоуин.
Фото было размещено в Instagram-аккаунте Меланьи, пишет RT.
"Белый дом готов праздновать Хэллоуин-2017", — подписала фото она.
Также на сайте Белого дома появилось сообщение, что Меланья объявляет начало празднования Хэллоуина в президентской резиденции. В связи с этим отмечается, что территория рядом с Белым домом будет открыта 30 октября, чтобы дети всех возрастов могли отметить праздник вместе с президентской четой.
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