Фото: myaltai.com
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате взрыва бытового газа в одной из квартир одноэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
Следствие установило, что инцидент произошел в 23:45 субботы, 28 октября. В доме, который расположен по улице Гвардейской, произошел хлопок газовоздушной смеси, который привел к обрушению части кровли. Позже спасатели нашли при разборе завалов тела двух человек: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы. Жильцы других квартир не пострадали.
Предварительно установлено, что причиной ЧП стало нарушение при эксплуатации газового баллона.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование дела продолжается.
Комментарии