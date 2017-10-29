Фото: vk.com/rubcovsk_incident
В сети появилась видеозапись, а также снимки с места взрыва газа в жилом доме в Рубцовске. Они размещены в группе "Инцидент Рубцовск" во "ВКонтакте".
На фото можно увидеть разрушенное строение, а в ролике зафиксировано, как спасатели разбирают завалы.
Напомним, инцидент произошел поздно вечером в субботу, 28 октября. После взрыва газа произошло обрушение части кровли. Под завалами были найдены тела двух человек — 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы.
В паблике уточняется, что тело мужчины придавила железобетонная плита перекрытия, а тело женщины нашли в другой комнате, она была засыпана строительным мусором.
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