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Вашингтон никогда не будет воспринимать как должное ядерный статус Северной Кореи. Соответствующее заявление в субботу, 29 октября, сделал в Сеуле глава Пентагона Джеймс Мэттис, пишет ТАСС.
"Соединенные Штаты никогда не смирятся с Северной Кореей, обладающей ядерным оружием", — цитирует агентство слова министра обороны США.
Мэттис подчеркнул, что ракетно-ядерные эксперименты Северной Кореи не укрепляют безопасность Пхеньяна, а наоборот, подрывают ее. "Следование Севера по пути создания атомных бомб и межконтинентальных ракет контрпродуктивно и в реальности снижает его безопасность", — полагает глава Пентагона.
Кроме этого, он предостерег КНДР от опасной ошибки, отметив, что любая атака на Соединенные Штаты или союзников обречена на провал. По словам Мэттиса любое применение ядерного оружия "будет встречено массированным военным ответом, эффективным и подавляющим".
Министр обороны добавил, что Америка выступает за мирное решение ядерной проблемы, однако дипломатия лучше работает в том случае, "если поддерживается значительной военной силой".
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