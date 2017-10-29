Фото: vk.com/incident_22
Бийчанин, находившийся за рулем Hyundai Solaris, попал в ДТП из-за приступа эпилепсии. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Бийск" во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 29 октября, на улице Васильева. Автомобилист ехал по улице, а затем внезапно свернул с дороги и выехал на трамвайные пути. При этом иномарка не зацепила других участников движения.
Свидетели отмечают, что жена бийчанина смогла вовремя среагировать и перехватить руль авто. Позднее мужчину госпитализировали.
Также в комментариях добавили, что у водителя приступ случился впервые в жизни.
Комментарии
Нормально. Было бы не плохо врача посадить который ему бумаги подписал для получения прав.
Тоже такой вопрос - кто этот медик, подписавший бумагу на права и сколько медику отстегнули за это.?