Фото: wday.ru
23-летний Дмитрий Красилов из Заринска (Алтайский край) выбыл из шоу "Танцы" на канале ТНТ. Выпуск показали в субботу, 28 октября, пишет "Алтайская правда".
Издание отмечает, что после успешного прохождения кастинга молодой человек должен был пройти жесткий отбор и завоевать место в команде наставника. Но в этот раз хореографам шоу Мигелю и Татьяне Денисовой танец Красилова не понравился. Таким образом, он вылетел из борьбы.
"АП" напоминает, что уроженец Алтайского края учится в институте культуры Барнаула на аниматора. Танцами Красилов занимается порядка 15 лет. Он начинал с детского коллектива эстрады, а затем занимался такими современными направлениями, как джаз и контепморари.
В данный момент среди участников "Танцев" остается еще один земляк — барнаулец Виктор Смараков, собирающийся "ломать стереотипы об Алтайском крае".
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