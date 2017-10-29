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Соловьев обвинил главреда "Эха Москвы" в травле журналистов ВГТРК

, ИА "Амител"
Ведущий отметил, что "Эхо Москвы" также пытается подключить следователей

Фото: shabat.am

Главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов начал травлю журналистов ВГТРК и лично теле-радиоведущего Владимира Соловьева. Об этом заявил сам Соловьев во время беседы с kp.ru, пишет РИА Новости.

По словам ведущего, речь идет не только о травле в средствах массовой информации. "Они еще пытаются подключить и следственные органы. Пусть это остается на их совести <…>. Хотелось бы просто им напомнить, что жизнь длинная и у всех очень хорошая память", — цитирует его агентство.

Отмечается, что после нападения на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр Венедиктов решил обратиться к следователям с просьбой допросить журналистов телеканала "Россия 24", где 11 октября вышел сюжет "Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО". Главред "Эха Москвы" также решил на время "эвакуировать" из РФ другую свою сотрудницу Ксению Ларину после того, как Соловьев обсудил в эфире "Вести FM" ее посты в Facebook.

Соловьев считает, что пытаться найти политическую подоплеку в нападении на Фельгенгауэр неприлично. "Когда Ларина в жесткой форме обвинила меня в причастности к нападению на Фельгенгауэр, при этом приписав мне чужие слова — не могу сказать, что мне это понравилось. Поэтому пришлось поднять в эфире всего лишь историю интернет-постов и выступлений Лариной", — добавил ведущий.

Журналист также отметил, что сама идея призывать к противоправным действиям неприемлема для него.

"Любой, кто смотрит мои программы и слушает мои радиоэфиры, знает, что я выступаю резко против тортика в лицо, зеленки в глаза и вмешательства в частную жизнь", — заключил Соловьев.

Агентство напоминает, что 23 октября в редакцию радио "Эхо Москвы" пробрался вооруженный ножом мужчина. Он ослепил охрану перцовым баллончиком, а затем напал с ножом на Фельгенгауэр. Журналистка получила ранение горла, сейчас она находится в больнице, ей ничего не угрожает. Напавшим оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц. Мужчина заявил, что радиоведущая "преследовала" его два месяца через "телепатический контакт". Ему будет необходимо пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.10.2017 14:07
- гость -

Соловьева давно посадить пора. Или хотя бы язык вырвать.

0  0
29.10.2017 14:27
- гость -

Откуда у Соловьева милиарды?

0  0
29.10.2017 14:33
Массаж мозга

Хм, Соловьёв сотоварищи поливает грязью людей в эфире ВГТРК, после чего Немцову сбрасывают унитаз на машину, а плоом убивают, кидают торты в Касьянова, поливают Навального зелёнкой, Латынину - каким-то дерьмом, Фельгенгауэр - ножом по горлу.... и теперь эта наглая свинья соловьёв заявляет, что его затравили?

0  0
29.10.2017 14:52
- гость -

29.10.2017 14:33
Массаж мозга
Не, ну с латыниной неплохо получилось.

0  0
29.10.2017 15:07
гость

-гость- 14:52
нее, с СССР лучше

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