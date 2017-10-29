Фото: sputniknews.com
Глава интернет-компании Amazon Джеффри Безос вновь обошел основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей Земли по версии журнала Forbes. Лидерство Безоса было закреплено также и в подобном списке, который составляет агентство Bloomberg, пишет ТАСС.
Безос возглавил оба рейтинга в минувшую пятницу, 27 октября. Это произошло после публикации положительного квартального отчета компании в четверг, после чего ее акции поднялись сразу на 13%. По данным Forbes, сейчас капитал 53-летнего главы Amazon оценивается в чуть более 93 миллиарда долларов. У 62-летнего Гейтса в актива — 89,9 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров американский инвестор Уоррен Баффет (80,6 миллиарда долларов).
На четвертой и пятой строчках расположились основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега (почти 78 миллиардов долларов) и глава соцсети Facebook Марк Цукерберг (73,8 миллиарда долларов).
В последние месяцы в списке Forbes, обновляемом в режиме реального времени, Безос то опережал Гейтса, то отставал от него. Впервые главу Amazon назвали богатейшим человеком на планете в июле 2017 года, но тогда ему удалось сохранить лидерство лишь на несколько часов. В августе обоих миллиардеров на время обошел Ортега, поднявшийся на первую строчку рейтинга тоже уже не первый раз.
Агентство напоминает, что Безос основал Amazon — крупнейшую в мире компанию, продающую товары и услуги через интернет, в 1994 году. Оборот Amazon за минувший год составил порядка 136 миллиардов долларов.
Комментарии