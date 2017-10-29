Фото: youtube.com
Су-30СМ — первый российский двухместный многоцелевой истребитель поколения "4+". Благодаря своим возможностям и характеристикам истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью, а также в простых и сложных метеоусловиях.
Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют летчикам выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, в том числе "колокол", "кобра", "плоский штопор", "петля Нестерова" и "ромб".
Это и многое другое можно увидеть в исполнении российских авиагрупп высшего пилотажа — в частности "Соколов России".
Истребители Су-30СМ стоят на вооружении десяти стран мира.
Комментарии
все рады
Самолетики летают, как мило, а вот автобусы в Китае покупаем, так как сами делать не умеем.