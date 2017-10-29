Фото: ok-magazine.ru
Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) на концерте в Санкт-Петербурге объяснил поклонникам, почему не пошел на интервью к журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю. Об этом пишут "Известия".
По словам Федорова, Дудь подавал данную тему так, словно рэперу необходимо прийти на интервью, чтобы собрать зрителей на концерте в "Ледовом" и "Олимпийском". "И что мы видим? Я единственный из всех, кто не пошел, мы все равно все собрали", — цитирует издание слова Oxxxymiron .
При этом рэпер подчеркнул, что не относится негативно к журналисту. "Просто это как бы мы нужны им, а не они нам. <...> Дудю салют. Но нам это просто не нужно, нам хватает ажиотажа", — добавил исполнитель.
О своем отказе дать интервью Дудю рэпер заявлял в августе на своей странице в Twitter. Рэпер открыл свой тур Imperivm в субботу, 28 октября, концертом в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге. Oxxxymiron выступит в 12 городах РФ и СНГ, в том числе на крупнейшей московской площадке — в "Олимпийском".
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