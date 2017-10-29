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Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме в Рубцовске

, ИА "Амител"

Фото: youtube.com

Очевидцы рассказали о взыре газа в Рубцовске, передает "Катунь 24".

Жильцы дома в Рубцовске, где 28 октября произошёл взрыв газа, рассказали как это было. Многие из них уже спали, когда случился инцидент. 

В видео один из очевидцев предполагает, что взорвался газовый балон. Сотрудники МЧС эту версию не подтверждают. По их сведениям, причиной взрыва стала неправильная эксплуатация оборудования. Такой же версии придерживаются следователи. Они считают, что из-за нарушений при использовании газоваого балона, газ заполнил помещение и затем произошёл взрыв.

По словам администрации Рубцовска Дмитрия Фельдмана, на место ЧС уже пригласили специалистов "Алтайкоммунпроекта", чтобы они оценили возможность восстановления здания.

Из-за взрыва газа два человека погибло. Это 60-летний владелец квартиры, где произошёл взрыв и его 49-летняя сожительница. Следователи проводят проверку. Ситуация находится на котроле губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Читайте также в сюжете: Взрыв газа в Рубцовске
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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