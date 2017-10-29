Путин по телефону поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции

Фото: znaj.ua
Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с национальным праздником, сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с отмечаемым 29 октября национальным праздником Турции – Днём Республики", — говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте, президенты обсудили различные аспекты развивающегося двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных энергетических проектов, а также наращивание усилий по обеспечению функционирования зон деэскалации, борьбе с терроризмом и продвижению процесса политического урегулирования в Сирии.
Лидеры условились продолжать личные контакты, говорится в сообщении.
Комментарии
Ну а я поздравляю всех с Днем Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ)!
Давайте скинемся и купим Вове новый телефон.
Молодец, что не забывает поздравлять верных и проверенных друзей. Полностью поддерживаем и присоединяемся к словам нашего Президента в поздравлении братского и дружественного народа Турции. Хорошо, что у нас много верных и надежных друзей в мире.
Молодец, что не забывает поздравлять верных и проверенных друзей. Полностью поддерживаем и присоединяемся к словам нашего Президента в поздравлении братского и дружественного народа Турции. Хорошо, что у нас много верных и надежных друзей в мире.
А вот брат Реджепушка не поздравил Вову с днём рождения.
29.10.2017 16:45
- гость -
не только поздравил, но еще и подарочек прислал
поздравил убийцу российского летчика... продажная власть
почему блокируется сообщение?
продажная это на окраине, свой суверенитет продали за дешево...
Да, последнее время АМИК много комментариев блокирует.
Интересно, а что бы написал здесь в комментариях летчик которого сбили? Наверное что-то про "окраине, свой суверенитет"?