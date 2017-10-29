Фото: crimea-news.com
Активисты движения "Освобождение" (Рух "Визволення") накануне, 29 октября, вечером блокировали фабрику Петра Порошенко в Виннице, требуя от главы Украины сделать выбор между государством и бизнесом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальную Facebook-страницу движения.
Активисты, которые блокируют работу украинской фабрики "Рошен", говорят, что приехали из Киева в Винницу для предотвращения "беспредела, хищения и обмана". Организаторы акции не указывают точное число участников.
"Президент должен выбрать — либо заниматься государством, либо своим бизнесом", — цитирует агентство опубликованное движением заявление в соцсети.
Участники мероприятия призвали жителей Украины объявить бойкот товарам и услугам, которые производятся предприятиями Порошенко, не иметь дела "ни с одной из 104 компаний, указанных им в своей декларации".
Агентство отмечает, что Порошенко находится на пятой строчке составленного украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинга топ-100 богатейших украинцев в следующем году. По сравнению с данными за минувший год украинский лидер опустился на одно место, однако при этом увеличил свое состояние с 959 миллионов долларов до одного миллиарда. На первом месте расположен Ринат Ахметов, капитал которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.
Комментарии
Организация «Всеукраинский союз ветеранов АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе)» разместила на своей странице в Facebook сообщение, в котором заявила о формировании батальона для защиты единства Испании, готового выступить по первому требованию, а также пообещала поддержку испанскому королю Филиппу VI.
«Когда в 2014 году угроза сепаратизма появилась на востоке Украины, граждане Испании бок о бок с украинскими добровольцами и с оружием в руках защищали нашу свободу и независимость. Поддержать испанских братьев, когда аналогичная угроза возникла в Испании, — наш священный долг», — сказано в сообщении, размещенном на странице организации.