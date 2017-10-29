Фото: sochi-express.ru
Обломки российского вертолета Ми-8 нашли в море рядом с Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на спасательный центр Северной Норвегии.
Фрагменты были обнаружены на глубине 209 метров на расстоянии 1,2 морской мили к северо-востоку от мыса Хеер. В центре отметили, что теперь полиция будет отвечать за операцию по поиску тел жертв крушения.
В четверг днем Ми-8, принадлежащий компании "Конверс Авиа", пропал у берегов архипелага Шпицберген. В пресс-службе НИИ Арктики и Антарктики сообщали, что на борту находилось пятеро членов экипажа и трое ученых, возвращавшихся после гидрологических наблюдений и отбора проб по программе экологических исследований.
Район крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Поиски ведут спасатели из России и Норвегии.
По данным спасательной службы Норвегии, в момент исчезновения Ми-8 люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался. В Минприроды РФ сообщили, что в четверг в данном районе были сложные метеорологические условия, информацию о погоде экипажу должна была передавать аэронавигационная служба Норвегии.
Накануне Ил-76 МЧС РФ доставил на архипелаг специалистов и необходимое высокотехнологичное оборудование, включая телеуправляемые подводные аппараты "Фалькон" и гидролокаторы бокового обзора. Спасателей оснастили компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением, нужным для работ под водой.
Комментарии
Норвежцы конечно молодцы. Надо бы их пригласить на Телецком затонувший вертолёт поискать.