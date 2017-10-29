Фото: youtube.com
Полосы "зебры" заставили "парить" над дорогой в городе Исафьордюр (Исландия). Об этом пишет RT.
Такой визуальный эффект был достигнут за счет 3D-рисунка пешеходного перехода.
Исландских транспортных чиновников на создание "парящего" перехода вдохновил аналогичный проект в Нью-Дели (Индия). Подчеркивается, что аналогичные переходы есть в таких странах, как Германия, Бельгия, Австрия, Великобритания и Испания.
Агентство отмечает, что Исландия находится среди стран с самой низкой смертностью в ДТП.
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