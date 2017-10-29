Фото: twitter.com
Российский спортсмен Юрий Белкин поднял штангу весом 440 килограммов. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на опубликованный в Twitter-аккаунте НТВ ролик.
Данный результат является мировым рекордом. Это на 18,5 килограмма превосходит показатели тяжелоатлета из США Кайлера Волама, который летом текущего года поднял штангу весом в 421,5 килограмма. Прежнее достижение Белкина, которое было установлено в прошлом году, составило 420 килограммов.
Также сообщается, что Белкин, чей вес равен 103 килограмма, стал самым тяжелым атлетом, который поднял штангу, вес которой четырехкратно превышает вес спортсмена.
Россиянин Юрий Белкин установил абсолютный мировой рекорд, подняв штангу весом 440 кг. При этом сам спортсмен весит 103 кг. #видео pic.twitter.com/4ArbX8abP5— НТВ (@ntvru) 29 октября 2017 г.
Комментарии
Это что за вид спорта ???
Вот ты деревня. Кёрлинг это.
29.10.2017 19:38
Гость
>>Вот ты деревня. Кёрлинг это.
Сначала подумал, что шахматы, ан - нет.
P.S. Об...ца можно.